Catalunha

A demissão do presidente espanhol, Mariano Rajoy, foi hoje pedida por mais de 200 pessoas, no Porto, durante uma manifestação de solidariedade para com a Catalunha, na qual foi apontado como o "culpado" pela escalada de tensão no país.

Andreia Peniche, uma das organizadoras do evento, explicou à Lusa que quis demonstrar "solidariedade com o povo catalão e repúdio por tudo o que Estado espanhol tem feito", numa data - dia da implantação da República em Portugal - escolhida devido ao seu simbolismo, acrescentando que vê com "muita preocupação" o futuro do tema.

"Tanto Rajoy, como o rei de Espanha, foram incendiários neste processo. Travaram qualquer ponte de diálogo possível. Portanto aquilo a que assistimos hoje na Catalunha, não sabemos como vai acabar. Mas uma coisa é certa, desde o domingo passado nada ficou igual em Espanha e também na Europa", considerou.