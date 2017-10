Actualidade

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informou hoje que fez um acordo de colaboração com a easyJet para permitir que passageiros portugueses da falida Monarch Airlines que estejam no Reino Unido possam regressar a Portugal.

Em comunicado, a ANAC refere que, "com o objetivo de garantir a proteção dos passageiros, celebrou um protocolo de colaboração com a companhia aérea easyJet, no sentido de facilitar o regresso de todos os passageiros afetados" pela crise da operadora aérea Monarch Airlines, "que se encontrassem no Reino Unido a 02 de outubro de 2017 e com viagem marcada de regresso a Portugal até 15 de outubro" deste ano.

O regulador salienta que "todos os outros passageiros com viagens marcadas e confirmadas, com partidas e chegadas posteriores a essas datas, deverão proceder ao pedido de reembolso e indemnização".