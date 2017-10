Seleção Nacional

Utilização do capitão português levanta algumas questões, mas selecionador não deve abdicar dele.

A bordo de um avião da Força Aérea, Portugal chegou ontem a Andorra, onde este sábado (19h45 - RTP1) joga com a seleção local. E na comitiva seguiu um Cristiano Ronaldo que já treinou sem limitações com os colegas.

A condição física do capitão português tem vindo a ser gerida ao longo da semana, como é prática corrente no Real Madrid desde o início da época. Mas tudo indica que o avançado – ontem ultrapassado na lista dos melhores goleadores da qualificação pelo polaco Lewandowski – pode ir a jogo.

O relvado sintético e a proximidade do jogo com a Suíça, para além do risco de exclusão caso veja um amarelo – como outros cinco jogadores – poderiam sugerir alguma poupança, mas o selecionador é avesso a esta lógica.