Mundial2018

A Inglaterra venceu hoje na receção à Eslovénia, por 1-0, e assegurou a sua 15.ª presença em fases finais do Mundial de futebol, a sexta consecutiva, tornando-se na nona seleção a juntar-se à anfitriã Rússia.

No Estádio de Wembley, em Londres, o golo do triunfo inglês só surgiu aos 90+4 minutos, por Harry Kane, que valeu o primeiro lugar do Grupo F, com 23 pontos, mais seis do que a Escócia, que hoje venceu na receção à Eslováquia, também por 1-0.

Na Rússia, a Inglaterra, campeã em 1966, vai estar pela sexta vez consecutiva na fase final do campeonato do mundo, juntando-se a Brasil (21.ª - totalista), México (16.ª), Bélgica (13.ª), Coreia do Sul (10.ª), Japão (sexta), Irão (quinta) e Arábia Saudita (quinta), Alemanha (19.ª) e à anfitriã (11.ª, incluindo as sete da União Soviética).