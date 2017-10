Lazer

Até domingo, dia 8 de outubro, amantes e aficionados de cerveja não podem perder a 1ª edição do “Cerveja em Lisboa”, evento que espera receber 15 mil visitantes.

Nacionais e internacionais e ainda as artesanais: Super Bock, Sagres, Heineken, Bohemia, Guiness, Radler, Hoppy House, Super Bock 90 anos, Selecção 1927, Greenbergen, Carlsberg, Brooklyn, Bud, Stella Artois, Lowenbrau, Spaten, Franciskaner, Mahou San Miguel, WARSTEINER Mahou, San Miguel, Alhambra reserva 1925, Corona, Erdinger Oktoberfest, Musa, Letra, Sovina, 8ª colina, 2 corvos, Lx Beer, The Fisherman, Bolina, são as marcas que marcam presença na 1ª edição do evento “Cerveja em Lisboa”, iniciativa que começou na passada quarta-feira, dia 4 de outubro, e decorre até ao próximo dia 8 de outubro, no Campo Pequeno, em Lisboa.

De acordo com o comunicado oficial do evento, a que o Destak teve acesso, a ideia da iniciativa passa por recriar «em versão portuguesa o Oktoberfest»: «O ‘Cerveja em Lisboa’ será um evento de grande festa onde os visitantes vão poder desfrutar de um ambiente muito alegre, acompanhado de uma vasta seleção de cervejas. Aqui, estamos certos, vão poder encontrar a sua cerveja especial » garante a organização a cargo do Campo Pequeno.

A entrada para o evento é paga através da aquisição de um copo gravado com o logotipo do evento: copo de imperial (€3); copo com pé (€5); e, «para os mais sedentos», estará disponível a tradicional caneca de 0,5 l (€5).

No que se refere à alimentação, as cervejas presentes na arena do Campo Pequeno vão ter a companhia de um conjunto de marcas de ‘street food’ «que já fazem parte do panorama português».