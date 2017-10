Actualidade

Pelo menos 22 pessoas morreram devido à tempestade tropical Nate que assola a América Central, que tem provocado chuvas torrenciais na região, das quais sete na Costa Rica, noticiaram hoje as agências noticiosas.

As previsões indicam que a tempestade, localizada no caribe da Nicarágua, irá deslocar-se para norte na zona caribenha da América Central e México, e poderá transformar-se num furacão no sábado.

ALU // JNM