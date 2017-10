PSD

O ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro anunciou hoje que não será candidato à liderança do partido por considerar que, neste momento, não estão reunidas as condições para o fazer "por razões pessoais e políticas".

Num comunicado de seis pontos, Luís Montenegro agradece todas as manifestações de apoio que recebeu e promete "total equidistância" em relação às candidaturas que irão surgir, embora sem abdicar de "participar ativamente" no debate interno.

"A apresentação de uma candidatura à liderança do Partido Social Democrata é uma prerrogativa que assiste a qualquer militante no pleno exercício dos seus direitos estatutários. Após a reflexão que fiz, entendo que, por razões pessoais e políticas, não estão reunidas as condições para, neste momento, exercer esse direito", justifica o deputado.