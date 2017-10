Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai apresentar, na próxima semana, previsões de crescimento global "mais otimistas" do que as de julho, anunciou na quinta-feira a diretora-geral da organização.

Em julho, o FMI antecipou uma expansão mundial de 3,5% em 2017 e de 3,6% em 2018.

"Na próxima semana vamos dar a conhecer a atualização das nossas previsões antes da assembleia anual, e provavelmente serão mais otimistas (que as de julho)", disse Christine Lagarde, na quinta-feira, num discurso na Universidade de Harvard (Boston), antes do início da reunião do FMI, entre 10 e 15 de outubro, em Washington.