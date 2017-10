Actualidade

O mês de setembro em Portugal continental foi o mais quente dos últimos 87 anos, classificando-se como extremamente seco, adiantou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o resumo do Boletim Climatológico disponível na página do IPMA na Internet, no mês de setembro o valor médio da temperatura máxima do ar (27,49 graus Celsius) foi superior ao normal e o valor médio da mínima (12,42 graus Celsius) foi inferior ao valor normal, sendo o quinto mais baixo desde 1931".

No documento, o instituto informa também que o valor médio da temperatura média (19,95 graus Celsius) foi inferior ao valor normal.