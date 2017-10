OE2018

O dirigente da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, considerou hoje que as propostas do Governo de descongelamento e progressão de carreiras são complexas e necessitam de definição e clarificação.

O Governo vai descongelar as progressões e promoções aos funcionários públicos que reuniram condições para o efeito durante os últimos sete anos, mas o pagamento será feito por fases, segundo a proposta enviada aos sindicatos que será discutida hoje.

A proposta, a que a Lusa teve acesso e que poderá ainda ser alvo de alterações durante as reuniões com os sindicatos, define as matérias que irão constar no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) para a administração pública, mas deixa em aberto o prazo para concluir o descongelamento das progressões.