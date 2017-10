Actualidade

O FC Barcelona comunicou hoje ter renovado contrato com o internacional Andrés Iniesta, num vínculo vitalício entre as partes e cuja cerimónia decorrerá ainda hoje em Nou Camp.

"O FC Barcelona e Andrés Iniesta chegaram a um acordo de renovação para a vida do contrato que une ambas as partes. A assinatura terá lugar hoje, às 12:30 (11:30 de Lisboa), no palco Presidente Suñol, em Nou Camp", diz a nota do clube.

Andrés Iniesta, de 33 anos, jogou toda a sua carreira no Barcelona, desde os infantis, em 1996, e atualmente é o grande símbolo do clube, assumindo a braçadeira de capitão da equipa espanhola.