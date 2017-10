Actualidade

A GNR registou, entre as 02:00 e as 05:00 de hoje, explosões de três caixas multibanco no distrito do Porto, em casos que estão a ser investigados pela Polícia Judiciária.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que um dos casos ocorreu em Labruge, Vila Conde, e um segundo em São Pedro de Fins, Maia.

Um terceiro caso, que a GNR já tinha revelado, registou-se em Recarei, concelho de Paredes.