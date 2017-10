Actualidade

O trabalhador da mina de Aljustrel (Beja), de 48 anos, ferido com gravidade num acidente de trabalho ocorrido hoje está a ser transportado de helicóptero para o Hospital de Faro, no Algarve, revelou o INEM.

"O ferido grave tem 48 anos e está a ser transportado para o Hospital de Faro", através do helicóptero de Loulé, disse à agência Lusa, pouco depois das 11:00, fonte do gabinete de comunicação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), escusando-se a revelar pormenores sobre o estado clínico da vítima.

Também contactado pela Lusa, Carlos Graça, diretor da Unidade Local do Litoral e Baixo Alentejo da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), explicou que já se encontra na mina de Aljustrel, a proceder a "averiguações sobre as circunstâncias" em que ocorreu o acidente de trabalho.