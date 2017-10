Actualidade

A diretora da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN) afirmou hoje que a distinção com o Nobel da Paz é uma mensagem crítica para todos os Estados com armamento nuclear.

"Envia uma mensagem a todos os Estados com armamento nuclear e todos os Estados que continuam a contar com as armas nucleares para a sua segurança de que esse é um comportamento inaceitável", disse Beatrice Fihn.

"Não podemos ameaçar com o massacre indiscriminado de centenas de milhares de civis em nome da segurança. Não é assim que se constrói a segurança", acrescentou.