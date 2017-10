Actualidade

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informa os passageiros com viagem marcada com a Monarch que têm pelo menos direito ao reembolso do valor do bilhete e indemnização se o cancelamento ocorreu com menos de duas semanas de antecedência.

Em comunicado, o regulador informa que os passageiros têm ainda que receber reembolso das despesas adicionais em que tenham incorrido devido ao cancelamento do seu voo, desde que comprovadas.

Realçando que a companhia aérea Monarch está inibida de voar, a ANAC recomenda aos passageiros que enviem os seus pedidos de reembolso, com os respetivos comprovativos, e de indemnização, ao abrigo do Regulamento (UE) 261/2004, através da ligação https://home.kpmg.com/uk/en/home/media/press-releases/2017/10/administrators-appointed-to-monarch-airlines-and-travel-group.html