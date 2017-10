Actualidade

O pagamento de incentivos aos bancários na venda de produtos financeiros aos clientes foi hoje regulamentado pelo Banco de Portugal, em aviso publicado, determinando que esta remuneração não pode pôr em causa o cumprimento de deveres de conduta.

O aviso, que entra em vigor no primeiro dia do próximo ano, precisa como deverão ser as políticas de remuneração, a adotar por quem concede empréstimos, quanto aos trabalhadores afetos à prestação de serviços de consultoria de contratos de crédito à habitação e dos intermediários de crédito que têm contrato de vinculação.

"A remuneração dos bancários que vendem contratos de crédito não pode pôr em causa o cumprimento dos deveres de conduta previstos (...) no regime jurídico dos intermediários de crédito", lê-se no aviso.