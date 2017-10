Actualidade

A atriz e produtora Ruth Escobar, natural do Porto, conhecida pela sua carreira no Brasil, morreu na quinta-feira, aos 82 anos, em São Paulo, anunciou a Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo (Apetesp).

Ruth Escobar despediu-se dos palcos em 2001, com "Os Lusíadas", de Luís de Camões.

De acordo com a associação, a atriz, que se destacou pela divulgação de novas dramaturgias, durante mais de 50 anos, e pelo combate à ditadura brasileira, sofria da doença de Alzheimer desde 2000, numa altura em que fazia um mês de internamento no Hospital Nove de Julho, em São Paulo.