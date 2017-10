Actualidade

As petrolíferas que operam em Angola defenderam hoje, numa reunião com o novo Presidente angolano, João Lourenço, medidas para melhorar a competitividade do setor, face aos países concorrentes.

A informação surge num comunicado da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), concessionária estatal do setor petrolífero, que também participou na reunião desta manhã, convocada pelo chefe de Estado, que assumiu o cargo a 26 de setembro.

Segundo a Sonangol, esta reunião surge na sequência de uma exposição feita pelas operadoras ao Presidente angolano, na qual "identificavam várias questões relacionadas com as suas estratégias de investimento e operações em Angola e relevantes na continuidade do desenvolvimento do setor petrolífero".