A artista plástica Rita GT será a única portuguesa a participar na Bienal de Lagos, que vai decorrer na Nigéria, de 14 de outubro a 22 de novembro, sob o tema "Living On The Edge", foi hoje anunciado.

A artista plástica e performer Rita GT é a única portuguesa entre os artistas convidados a participar na edição inaugural da Bienal de Lagos 2017, que terá como curador o artista nigeriano Folakunlen Oshun, segundo um comunicado da agência promotora da artista.

Sob o tema "Living On The Edge" ("Vivendo no Limite"), a Bienal tem como objetivo primário criar aberturas culturais, artísticas e políticas, da cidade nigeriana de Lagos para o resto do mundo, acrescenta.