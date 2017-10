Catalunha

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) disse hoje estar "apreensiva" com o que vai acontecer na Catalunha, que enfrenta uma grave crise política, por Espanha ser um dos principais mercados europeus de destino de exportações portuguesas.

"Esta questão da Catalunha, a par do 'Brexit', vem trazer perturbação à coesão que deveria existir na União [Europeia] e vem trazer alguma inquietude e alguma angústia às empresas portuguesas que, tendo o mercado espanhol como um dos mercados preferenciais de destino das suas exportações. Estamos obviamente apreensivos com o que é que vai suceder", disse o presidente da CIP, António Saraiva.

Falando aos jornalistas no Palácio de Belém, depois de um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o responsável da CIP notou que "70% do volume das exportações portuguesas direciona-se ao espaço europeu e a Espanha, dentro deste espaço é um dos mercados importantes para a economia portuguesa".