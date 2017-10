Catalunha

O Conselho de Ministros do Governo espanhol aprovou hoje em Madrid um decreto-lei que facilita e acelera a tarefa às empresas que queiram mudar a sua sede social da Catalunha para outras regiões do país.

As empresas podem a partir de agora mudar de sede social com uma decisão aprovada pelo seu Conselho de Administração em vez de terem de reunir a assembleia-geral de acionistas.

O ministro da Economia espanhol, Luís de Guindos, explicou no final da reunião que a medida responde a uma "petição" de "uma série de instâncias empresariais" e "perante as dificuldades surgidas ao normal desenvolvimento da sua atividade numa parte do território nacional", uma referência clara ao que se passa na Catalunha.