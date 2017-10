Actualidade

O Comité Olímpico Internacional (COI) suspendeu hoje provisoriamente o Comité Olímpico do Brasil (COB), na sequência das investigações ao seu presidente, Carlos Nuzman, que foi também afastado de todas as suas funções do COI, do qual é membro honorário.

Em comunicado, o COI explica que o COB não receberá qualquer verba, nem está autorizado a exercer os seus direitos como membro das associações dos Comités Nacionais Olímpicos.

No entanto, o COI refere que a "decisão não terá qualquer impacto na participação de atletas brasileiros em competições internacionais".