A Comissão Europeia defende que são necessárias medidas no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) para compensar o impacto das novas regras de reforma antecipada, considerando que as que estão em cima da mesa podem não ser suficientes.

"Terá de ser encontrada uma compensação para o impacto financeiro das novas regras [de reforma antecipada] no processo orçamental de 2018", defende Bruxelas no relatório da 6.ª missão pós-programa a Portugal, que decorreu entre 26 de junho e 04 de julho.

No documento, divulgado a cerca de uma semana da apresentação da proposta de OE2018 ao parlamento, a Comissão Europeia recorda que o Governo expressou um "compromisso forte" para compensar totalmente o impacto da alteração nas regras de reforma antecipada.