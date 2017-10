LC

O Benfica foi multado em 6.000 euros pelo comportamento incorreto dos adeptos no encontro com o Basileia, da segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a UEFA.

A UEFA tinha instaurado um processo disciplinar aos 'encarnados' depois de os seus adeptos terem enviado objetos para o relvado num encontro em que foi expulso André Almeida, que foi suspenso por dois encontros.

O lateral do Benfica vai assim falhar os dois encontros com o Manchester United, das terceira e quarta jornadas do Grupo A da 'Champions'.