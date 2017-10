OE2018

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, solicitou hoje, no âmbito do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), a redução dos "empréstimos forçados ao Estado", como o Pagamento Especial por Conta.

"Temos um conjunto de propostas que levam a que tudo sejam Pagamentos Especiais por Conta ou outros pagamentos por conta que, na prática, são empréstimos forçados ao Estado, sejam fortemente diminuídos", disse o responsável aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa.

Falando depois de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o OE2018, João Vieira Lopes salientou que "as empresas têm dificuldades de capital e de tesouraria", pelo que este orçamento deve criar um panorama fiscal "mais favorável para agilizar o funcionamento" das companhias.