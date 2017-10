Actualidade

A atual diretora do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Suzanne Cotter, foi hoje anunciada como a nova diretora do Museu de Arte Moderna Grão-Duque Jean, no Luxemburgo, também conhecido pela sigla MUDAM.

Em comunicado publicado na página do museu luxemburguês, a instituição explica que a nomeação foi feita por um comité de seleção, que reviu 40 candidaturas, composto pela diretora da Tate Modern, Frances Morris, por Catherine Grenier, da Fundação Giacometti, pelo diretor museológico do Museu Leopoldo, em Viena, Hans-Peter Wipplinger, e por vários membros do Conselho de Administração.

Cotter vai assumir aquele posto no dia 01 de janeiro de 2018, havendo lugar para um "período de cooperação temporária" entre o MUDAM e a Fundação de Serralves.