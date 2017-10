Mundial2018

O selecionador Fernando Santos desvalorizou hoje o facto de o encontro de sábado com Andorra, de qualificação para o Mundial2018 de futebol, ser disputado num relvado sintético e disse que Portugal está preparado para uma "dura batalha".

"Portugal é favorito, obviamente. Não podemos fugir a essa questão. Se perguntarem se vai ser fácil, eu direi que não. Vai ser muito difícil. Vai depender de nós e da atitude que a equipa vai ter em campo", afirmou Fernando Santos, classificando o jogo como uma "dura batalha".

O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da nona jornada do grupo B de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, no Estádio Nacional de Andorra.