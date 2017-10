Ajuda externa

A Comissão Europeia defendeu hoje que a plataforma de gestão comum de créditos malparados dos bancos é uma "iniciativa importante" para acelerar a recuperação de empresas viáveis.

"A reestruturação dos créditos das empresas viáveis precisa de ser acelerada enquanto as empresas não viáveis não deviam continuar a pesar nos balanços bancos. A plataforma para fortalecer a coordenação da gestão do malparado, tal como o reforço do enquadramento para a reestruturação das dívidas das empresas, são iniciativas importantes nesse sentido", afirma a Comissão Europeia.

No relatório da 6.ª missão pós-programa a Portugal divulgado hoje, Bruxelas afirma que a recuperação do setor bancário está a decorrer, apoiada por uma aceleração na atividade económica.