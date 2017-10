Actualidade

O sindicato dos mineiros fez hoje um balanço "bastante positivo" da greve dos trabalhadores da concessionária da mina de Neves-Corvo, no Alentejo, que "parou completamente" a extração e a produção de minério no complexo.

Devido à greve, que começou na passada terça-feira e termina no sábado às 06:00, a extração e a produção "parou completamente" na mina de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, disse à agência Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM), Luís Cavaco.

Por isso, o STIM faz um "balanço bastante positivo" da greve, disse, referindo que desde o início da paralisação que só decorrem "serviços mínimos" e "não foi extraída uma única pedra de minério" no fundo da mina e as duas lavarias "não produzem uma grama de concertado" de cobre, zinco ou chumbo.