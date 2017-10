Seca

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, disse hoje à Lusa que a seca severa que se vive Portugal é "muito preocupante", mas acredita que não faltará água em nenhuma torneira do país.

"É obviamente um dado preocupante e mais preocupante ainda é o que se lhe associa, e que é resultado dela, que é haver um conjunto de albufeiras do país que são usadas para consumo humano e para um conjunto de outros usos, nomeadamente de rega, onde neste momento a disponibilidade hídrica é inferior ao comum, nalguns casos é mesmo bastante preocupante", afirmou, na Maia, no distrito do Porto.

À margem da cerimónia de assinatura dos contratos de financiamento de projetos de educação ambiental, o governante referiu que enquanto não chover e, mesmo depois de chover, é necessário que as pessoas sejam "muito cautelosas" na utilização da água.