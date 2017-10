OE2018

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) solicitou hoje que no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) estejam consagradas medidas para fazer face ao período de "seca fora do vulgar".

"A CAP manifestou ao senhor Presidente [da República] uma enorme apreensão face à incapacidade financeira que o Governo tem demonstrado no sentido de reforçar a componente nacional no âmbito das ajudas comunitárias diretamente relacionadas com o investimento na agricultura", disse o responsável, que falava aos jornalistas no Palácio de Belém depois de ter sido recebido pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Após uma audiência sobre o OE2018, Eduardo Oliveira e Sousa assinalou que "o país atravessa uma seca que está a atingir uma dimensão fora do vulgar", pelo que "é fundamental que o Governo olhe também para as consequências dessa seca e sejam criadas medidas que permitam enfrentá-la", dotando o setor agrícola de "instrumentos financeiros que possam levar o setor a cumprir a sua missão".