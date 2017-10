Catalunha

O presidente da Confederação do Turismo Português (CTP) disse hoje que a grave crise política que atravessa a Catalunha, em Espanha, "não é uma boa notícia", e recusou que essa situação seja uma oportunidade para o setor em Portugal.

"Acho que aquilo que se passa na Catalunha é extremamente grave. Ainda estamos todos longe de saber o que é que se vai passar e eu não gostaria nunca de ver isso como oportunidade", afirmou Francisco Calheiros.

Falando aos jornalistas no Palácio de Belém, depois de um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o responsável da CTP notou que o crescimento que o setor está a ter no país deve-se aos "turistas que vêm de muito longe - da Coreia, do Japão, da China e dos Estados Unidos - que fazem a visita a Portugal e Espanha".