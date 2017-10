OE2018

O presidente da Confederação do Turismo Português (CTP), Francisco Calheiros, defendeu hoje que, no âmbito do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), o Governo deve manter a legislação laboral existente, mas baixar o imposto sobre as empresas.

"É nosso entendimento que, neste momento - e aliás face à baixa do desemprego, que esteve quase a 17% e que neste momento está abaixo dos 9% - não faz qualquer sentido estarmos a mexer na legislação laboral [porque] foi com esta legislação laboral que atingimos esta taxa", afirmou o responsável, falando aos jornalistas no Palácio de Belém após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o OE2018.

Frisando que a CTP já entregou ao Governo as sugestões relativas ao documento, Francisco Calheiros apelou também a "um desagravamento fiscal".