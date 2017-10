Actualidade

A escritora Manuela Costa Ribeiro volta recuperar as aventuras do pescador e salva-vidas Cego do Maio, com edição de mais um livro sobre esta figura emblemática da cidade da Póvoa de Varzim, desta vez ilustrado por Alex Gozblau.

O lançamento da obra está agendado para este sábado, altura em que vão ser assinaladas as comemorações dos 200 anos do nascimento de José Rodrigues Maio, vulgo Cego do Maio, que, durante a sua vida, salvou do mar centenas de pescadores em perigo.

Em 2005, Manuela Costa Ribeiro já tinha escrito um livro sobre esta personalidade da Póvoa de Varzim, de onde é natural, mas decidiu agora recuperar e rever os textos, desta feita enriquecidos com as ilustrações de Alex Gozblau.