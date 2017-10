ModaLisboa

O jovem designer de moda David Pereira venceu o concurso Sangue Novo da edição da ModaLisboa, que começou hoje, tendo o júri decidido atribuir ainda três menções honrosas a Filipe Augusto, Rita Afonso e Rita Sá.

O nome do vencedor do prémio ModaLisboa do concurso Sangue Novo foi anunciado hoje pela presidente da ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, no final do desfile dos dez participantes do concurso destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens designers em início de carreira.

David Pereira irá receber uma bolsa de cinco mil euros, atribuída pela ModaLisboa, um curso de verão na Domus Academy em Milão, Itália, e tem entrada direta no Sangue Novo da 50.ª edição da ModaLisboa, que decorre em março do próximo ano.