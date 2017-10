Incêndios

O incêndio florestal que hoje deflagrou, pelas 14:14, na zona de Vila Cã, no concelho de Pombal, continua esta noite a lavrar com intensidade, aproximando-se de algumas localidades, mas sem que estas tenham sido evacuadas.

As chamas progridem em direção ao concelho de Ourém (distrito de Santarém), no sentido das povoações de Lagoa de Santa Catarina e Ribeira do Fárrio, na freguesia de Abiúl (concelho de Pombal), disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

No terreno, envolvidos no combate às chamas, estão cerca de quatro centenas de operacionais.