Pelo menos 13 pessoas morreram e outra está desaparecida na Nicarágua devido à tempestade tropical Nate e à chuva intensa própria da época, informou na sexta-feira o governo daquele país.

Um balanço anterior indicava que a tempestade tropical Nate tinha causado pelo menos 22 mortos na América Central (11 na Nicarágua, oito na Costa Rica e três nas Honduras).

A vice-presidente e primeira-dama da Nicarágua, Rosario Murillo, disse na setxa-feira que um jovem de 16 anos morreu afogado num estuário no litoral Pacífico, no departamento de Chinandega, no noroeste da Nicarágua.