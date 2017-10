OE2018

O investigador Carvalho da Silva considera que "não é possível reduzir impostos" e que é preciso "acabar com esta reivindicação" porque, quando se baixam impostos, "em regra, está-se a ir ao bolso por outro lado".

Em entrevista à Lusa em antecipação do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), que será apresentado pelo Governo na Assembleia da República em 13 de outubro, o coordenador do Centro de Estudos Sociais (CES), da Universidade de Coimbra, afirmou que "é bom não se criar a ideia nos portugueses de que é possível reduzir impostos" porque, "do ponto de vista de volume geral, não é possível reduzir impostos - antes pelo contrário".

Para Manuel Carvalho da Silva, é preciso "acabar com essa reivindicação que normalmente a direita apresenta: 'reduzir impostos'" até porque, "se as pessoas virem os seus impostos reduzidos, em regra, estão a ir-lhe ao bolso por outro lado qualquer ou então a diminuir as suas condições de vida".