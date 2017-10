Actualidade

A embaixada dos Estados Unidos no México diz estar agradecida pela ajuda do governo mexicano para as vítimas do furacão Maria em Porto Rico.

"Os nossos governos expressaram a sua solidariedade contínua face aos desastres naturais que têm devastado ambos os nossos países", disse a embaixada norte-americana num comunicado divulgado na sexta-feira.

O governo do México anunciou na quarta-feira o envio de 30 toneladas de água engarrafa e de repelente de mosquitos para Porto Rico.