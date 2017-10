Actualidade

O Quarteto de Cordas de Matosinhos celebra hoje o seu décimo aniversário com um concerto, de entrada gratuita, na companhia do pianista Pedro Burmester, no Salão Nobre da Câmara Municipal do concelho.

O quarteto composto por Vítor Vieira (primeiro violino), Juan Carlos Maggiorani (segundo violino), Jorge Alves (viola) e Marco Pereira (violoncelo) verá ainda lançado um CD comemorativo, que inclui três peças encomendadas pela Câmara Municipal de Matosinhos: "Da luz nítida da manhã", de Fernando C. Lapa, "Caged Symphonies", de Vasco Mendonça, e "In illo tempore", de Eurico Carrapatoso.

De acordo com comunicado da Câmara Municipal de Matosinhos, que abriu um concurso público há dez anos para a criação do conjunto, o concerto vai contar com a interpretação de "Cinco movimentos sobre o mar", de Carlos Azevedo, "Olhares do acaso", de Fernando Bessa Valente, e o Quinteto com piano em Sol menor, op.57, de Schostakovich.