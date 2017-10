ModaLisboa

A 49.ª edição da ModaLisboa prossegue hoje, no interior e no exterior do Pavilhão Carlos Lopes, com a apresentação das coleções para a primavera de 2018 de, entre outros, Nuno Gama, David Ferreira e Dino Alves.

Hoje os desfiles começam pelas 14:30, com os três primeiros - Imauve + Carolina Machado, David Ferreira e o coletivo Awaytomars - a decorrer no jardim que circunda o Pavilhão Carlos Lopes, ou seja, abertos à população.

Serão ainda apresentadas as coleções, em desfiles que decorrem dentro do Pavilhão Carlos Lopes e acessíveis apenas por convite, de Nuno Gama, Aleksandar Protic, da marca brasileira Cia. Marítima, de Ricardo Andrez, do francês Christophe Sauvat e de Dino Alves.