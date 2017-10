Actualidade

A tempestade tropical Nate deslocava-se hoje ao largo das costas mexicanas, em direção aos EUA, que deverá tocar no domingo, depois de ter causado pelo menos 28 mortos e elevados estragos pela sua passagem pela América central.

Pelas 04:30 (hora em Lisboa), o Nate estava a 110 quilómetros de Cabo Catoche, no estado mexicano de Quintana Roo, e a 155 quilómetros de Cuba, segundo o mais recente boletim do Serviço Meteorológico nacional do México (SMN).

A tempestade tropical deslocava-se à velocidade de 35 quilómetros por hora, com ventos de 120 quilómetros por hora e rajadas de até 150 quilómetros por hora. Em antecipação à sua passagem no Golfe do México, foi retirado o pessoal das plataformas petrolíferas e de gás.