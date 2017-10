Actualidade

Um total de 460 operacionais combatia na manhã de hoje três grandes incêndios em Portugal Continental, com mais de 300 homens no combate às chamas do fogo no concelho de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra.

Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), o incêndio que deflagrou pelas 23:21 de sexta-feira na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão-Vidual, concelho de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, estava pelas 07:33 a ser combatido por 320 homens, apoiados por 97 veículos.

O combate a este incêndio foi reforçado durante a noite, depois de, por volta das 04:00, estarem no terreno 231 elementos, apoiados por 70 meios terrestres.