Actualidade

As dúvidas sobre a localização de Ernesto "Che" Guevara no início de 1967 eram motivo de preocupação da embaixada de Lisboa em Havana que punha como hipótese a morte ou a presença do líder revolucionário junto do PAIGC, na Guiné.

Há três hipóteses que se colocam "simultânea ou alternadamente" quanto ao destino de "Che" Guevara, escrevia o embaixador de Portugal em Cuba, no final do mês de janeiro de 1967:

"São elas: 1) - Foi assassinado e enterrado em Cuba; 2) - Foi à União Soviética ou a um país satélite seguro, como a Checoslováquia; 3) Encontra-se em algumas zonas de agitação revolucionária no Terceiro Mundo", refere o telegrama de Havana, disponível no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros.