Mundial2018

Bruno Alves e Renato Sanches foram hoje excluídos da lista final de 23 convocados que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) entregou à UEFA e vão falhar o jogo da seleção lusa em Andorra, de qualificação para o Mundial2018.

O selecionador Fernando Santos chamou 25 jogadores para a dupla jornada com Andorra e Suíça, que encerra o Grupo B, mas é obrigado no dia dos jogos a apresentar na UEFA uma lista final de 23, tendo optado por deixar de fora o defesa central do Rangers e o médio do Swansea City.

Bruno Alves falhou os últimos jogos do clube escocês devido a problemas físicos, embora tenha treinado sem limitações durante a semana, enquanto Renato Sanches esteve na sexta-feira a recuperar de uma mialgia numa coxa e trabalhou limitado, à parte dos companheiros de seleção.