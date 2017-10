PSD

O social-democrata Pedro Duarte afirmou hoje à agência Lusa que não está a equacionar candidatar-se à liderança do PSD, mesmo após Luís Montenegro e Paulo Rangel se terem colocado fora da corrida, e defendeu um Congresso programático.

Sem querer comentar as decisões de Luís Montenegro e de Paulo Rangel, o antigo líder da Juventude Social Democrata (JSD) declarou que não ter reconsiderado a sua posição: "Reafirmo que não estou a equacionar qualquer candidatura".

"A minha opção pela vida profissional e percurso académico é inabalável. Limitar-me-ei a apresentar uma moção com as minhas ideias, no próximo Congresso", acrescentou Pedro Duarte, que desde 2011 exerce funções de direção na Microsoft Portugal.