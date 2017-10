Actualidade

Apoiantes do principal opositor ao Kremlin, Alexei Navalny, atualmente detido, manifestam-se hoje em toda a Rússia, tentando pressionar as autoridades a deixá-lo ser candidato nas eleições presidenciais de março de 2018.

Respondendo a um apelo de Alexei Navalny, os seus seguidores organizaram manifestações no dia em que o Presidente Vladimir Putin celebra 65 anos, 18 dos quais no poder, e alguns já foram detidos durante a manhã, nomeadamente em Tver e Samara, no centro do país.

A cinco meses das eleições, o ativista anti-corrupção de 41 anos prevê concentrações em cerca de 80 cidades, esperando-se mais manifestantes em Moscovo e em S. Petersburgo, a terra natal de Vladimir Putin.