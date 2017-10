Actualidade

A Procuradoria-Geral da República disse hoje que o Ministério Público avançou com um arresto de bens imóveis que são alegadamente de José Sócrates, no âmbito da "Operação Marquês".

A informação foi dada à agência Lusa na sequência de uma notícia do jornal Expresso que indica que a equipa do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que tem estado a investigar José Sócrates por indícios de corrupção, decidiu avançar com o arresto de vários imóveis.

Segundo o Expresso, a iniciativa do Ministério Público surge como forma de garantir que as Finanças possam receber o que for determinado pelo tribunal como perda a favor do Estado caso José Sócrates venha a ser condenado.