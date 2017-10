Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 07 out (Lusa) - A Procuradoria-Geral da República (PGR) disse hoje que o Ministério Público avançou com um arresto de bens imóveis no âmbito da Operação Marquês, processo que tem no antigo primeiro-ministro José Sócrates um dos principais arguidos.

"Confirma-se o arresto de bens imóveis no âmbito da designada Operação Marquês", refere a PGR, em resposta à Lusa.

Hoje, o jornal Expresso que indica que a equipa do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que tem estado a investigar José Sócrates por indícios de corrupção, decidiu avançar com o arresto de vários imóveis. (Clarifica que a Procuradoria-Geral da República confirmou o arresto de bens no âmbito da Operação Marquês, sem especificar quem era visado)