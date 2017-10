Actualidade

O coordenador geral da coligação basca EH Bildu, Arnaldo Otegi, defendeu hoje a alteração do modelo de relação com o Estado baseado na subordinação e garantiu que o independentismo de esquerdas está preparado para liderar Euskadi até à sua soberania.

Otegi encerrou hoje em Vitória a Conferência política do Euskal Herria (EH Bildu) que aprovou com 98% dos votos um documento que propõe a criação a República Confederal de Euskal Herria, que englobaria três realidades administrativo-institucionais: a Comunidade autónoma de Euskadi, a Comunidade foral de Navarra e os três territórios do País Basco francês.

Na sua intervenção, o dirigente da coligação soberanista indicou que o processo independentista catalão demonstrou ter chegado o momento de terminar com o modelo que "hierarquicamente impõe aos bascos estarem permanentemente dependentes das decisões tomadas por outros", e que está acabado.